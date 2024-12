Hummels e Cristante a rischio per il Lecce

Prima Mats Hummels, poi Bryan Cristante. La Roma, nella ripresa della gara con l’Atalanta, è stata obbligata a due cambi che fanno trattenere il fiato a Claudio Ranieri. [...] L’ex giocatore del Dortmund è uscito alla mezz'ora della ripresa dopo aver sentito una fitta ai flessori della schiena per un colpo subito. Dai primi controlli non sembrerebbe nulla di serio, probabilmente solo un affaticamento causato dalle due partite ravvicinate con Tottenham e Atalanta e dalla lunga assenza dai campi vissuta in precedenza. [...] Oggi verranno comunque svolti gli esami al Campus Biomedico. Hummels punta il Lecce, match per il quale tornerà a disposizione anche Mario Hermoso.

Discorso diverso per Cristante. “Si tratta di una distorsione, bisogna capire l’entità“, ha rivelato Ranieri. Le sue condizioni destano qualche timore in più, ma anche in questo caso bisognerà attenderà l’esito degli esami in programma oggi. Al suo posto contro il Lecce ci sarà Paredes che con Ranieri ha riconquistato un posto da titolare. [...]

(gasport)