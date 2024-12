Contro il Parma, la Roma cerca punti fondamentali per risollevarsi in classifica. Nelle ultime 10 di Serie A, sono arrivate solamente due vittorie. Oggi a Trigoria è in programma la rifinitura: in gruppo sia Koné che Hummels, mentre Cristante dovrebbe rientrare per il Milan. Il difensore tedesco si è allenato anche ieri, ma deve essere valutato. In caso di forfait, c'è pronto Mario Hermoso che nel frattempo ha attirato l'interesse del Fenerbahce. [...]

(Il Messaggero)