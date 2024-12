Hummels c'è, Cristante resta in dubbio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sospiro di sollievo per Hummels e Cristante. Al termine della partita con l'Atalanta di lunedì scorso, c'era un velo di pessimismo riguardo le condizioni dei due giocatori, costretti a lasciare il campo anzitempo. «Cristante ha accusato una distorsione alla caviglia, mentre Hummels ha preso un colpo alla schiena e ha avvertito un indurimento ai flessori», aveva affermato Ranieri a caldo. Ieri mattina, però, sono arrivate notizie più rassicuranti: il tedesco si e sottoposto a esami stru-mentali che non hanno evidenziato lesioni, Saranno necessari un paio di giorni per smaltire il problema. Una buona notizia per Ranieri, che spera di riavere l'ex Dortmund a disposizio-ne per la sfida di sabato contro il Lecce, gara a cui potrebbe prendere parte anche Cristante. Il resto della squadra ha svolto una seduta di scarico. Sarà una delle poche occasioni, da qui a fine anno, in cui la Roma potrà sfruttare una settimana lunga per preparare il prossimo incontro di Serie A. Il gruppo si è diviso in due: palestra per chi ha giocato contro l'Atalanta e lavoro sul campo per chi, invece, è rimasto in panchi-na o subentrato durante la partita. Ancora assente Hermoso, fermo ai box per un problema accusato a fine ottobre. All'allenamento era presente anche Lino Pucinischi. L'osteopata, che fa parte della Soccer Management di Pietro Chiodi (il manager che ha curato il ritorno di Ranieri alla Roma) è stato fortemente voluto dal tecnico e ricoprirà il ruolo di consulente esterno al club.