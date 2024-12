Hernandez e Pellegrini capitani nella tempesta. Ma non a "braccetto"

Lorenzo Pellegrini s'incammina verso la quinta panchina consecutiva, Theo Hernandez dovrebbe aver evitato la terza. Stasera a San Siro si saluteranno, affratellati dal destino comune delle ultime settimane: restare a guardare, come i pensionati ai cantieri. [...] Un destino inimmaginabile quest'estate, quando non erano soltanto titolari, ma, soprattutto, capitani. La fascia di solito circonda il braccio degli intoccabili. [...] Lorenzo, la terza corona di una stirpe eletta, svezzata a Trigoria: Totti, De Rossi, Pellegrini. Lorenzo, che ha vestito il 10 azzurro, con la benedizione del Pupone che, nel marzo scorso a Coverciano, spiegava: "Pellegrini è un capitano vero, uno dei giocatori più importanti per la Roma e per la Nazionale. Certo che è degno di quel numero e di quella maglia". [...] Milan-Roma è un palio di capitani scossi, inimmaginabile quest'estate. Come lo era prevedere Milan-Roma natalizio che dista, complessivamente, 35 punti dalla vetta. [...] Theo e Pellegrini a braccetto? No! Guai a nominare la parola in presenza di Ranieri, l'ha bandita una settimana fa: "Che brutto termine si sono inventati a Coverciano...". [...]

[L. Garlando - La Gazzetta dello Sport]