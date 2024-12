Hanno deciso: non si può viaggiare per amore

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Hanno vietato la trasferta della Roma a Como. A farlo è stato l'Osservatorio che deve decidere quali siano le partite a rischio. [...] Io tutti sti rischi per Como-Roma non ce li vedo. Sembra che il divieto sia punitivo per i fatti successi durante Roma-Atalanta, vicenda che neanche la cronaca ha riportato. Nessuno non condanna la violenza, ma cosa c'entra con questo divieto? [...] Che risolve questa cosa? È come se chiudessimo l'autostrada per evitare gli incidenti con le macchine. Solo che questo divieto è persino più assurdo.

Voi non state vietando solo un viaggio, voi state vietando un ricordo di un esordio che ha cambiato per sempre la Roma: a Como esordì Falcao; voi state vietando il ritorno a una trasferta che nel 1986 è stata la più romantica della nostra storia. [...] A Como quel 27 aprile 1986 chi partì lo fece, sotto un diluvio e col cuore rotto, per stare vicino al loro grande amore. Voi state dicendo a quella gente che è vietato andare a vedere una partita e le state vietando di amare.

