Guaio Leao: salta la Roma

Nessuna lesione, ma nemmeno un semplice risentimento. Il guaio che l'altra sera ha fermato Leao al Bentegodi dopo 32' si chiama elongazione - ovvero uno stiramento -, una via di mezzo non grave in sé ma che genera rabbia e apprensione con Roma e Supercoppa alle porte. [...] Leao salterà sicuramente l'ultimo atto del 2024, ovvero la gara di campionato con la Roma in programma nella serata di domenica 29 a San Siro. [...] Paulo Fonseca a sinistra ha problemi seri, perché è fermo ai box anche Okafor e per lui non c'è nemmeno il punto di domanda: lo svizzero rientrerà dopo Riad. [...] Pulisic dovrebbe tornare disponibile per la Roma, per essere poi al top con la Juve. La seconda è Bennacer, che ha ripreso a lavorare in gruppo e quindi domenica è pronto per accomodarsi in panchina. Atteso al rientro anche Jovic, dopo l'intervento all'inguine. E ci saranno di nuovo anche Morata (tonsillite) e Torriani (influenza). Per Loftus-Cheek e Musah, l'obiettivo è lo stesso di Leao: la Juve in Supercoppa.

(gasport)