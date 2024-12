Giallorossi malati dei propri errori: mister tinkerman ora trovi la cura

[...] La Roma era malata e resta malata. Lecce e Braga avevano fatto pensare che la convalescenza fosse iniziata ma non è stato così. Sul lago di Como c'è stata una pesantissima sconfitta che ha fatto piombare i discepoli di Ranieri nella dimensione della paura. [...] Nessuno provi a ridimensionare il problema tirando in mezzo la stanchezza e i novanta minuti dell'Europa League. La Roma è sprofondata nei suoi errori e nei suoi limiti. [...] In attesa di un mercato di gennaio sarà il caso che tutti si rendano conto che la malattia è profonda. Ranieri è chiamato a tirare fuori le scelte per provare a dare un'identità a una squadra rimasta ferma ad agosto. Scelga un modulo e giochi così per tutta la fine del campionato. [...]

(La Repubblica)