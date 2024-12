Giallorossi guariti. Roma show anche in Europa, tre gol al Braga: playoff vicini

LEGGO (F. BALZANI) - Una cura senza effetti collaterali. La Roma di Ranieri domina anche in Europa e schianta il Braga con un 3-0 che alla fine va anche stretto ai giallorossi. Ventisette i tiri verso la porta dei portoghesi in una serata di assoluto dominio iniziata col ritorno al gol di Lorenzo Pellegrini bravo a farsi trovare libero al centro da Zalewski e a indovinare l’angolino per il boato dell’Olimpico e un’esultanza che mancava dal 12 maggio scorso. Meno di cinque minuti dopo il numero 7 potrebbe raddoppiare ma trova di testa la traversa su cross di Mancini. La Roma prende in mano la partita e va vicina al raddoppio due volte: con Soulé e ancora Pellegrini. La Roma attacca in maniera armonica e trova subito il raddoppio con Saud Abdulhamid, primo giocatore arabo a segnare con un club italiano. L’esterno sfrutta una giocata sontuosa di Koné e gonfia la rete proprio sotto la curva Sud.

Il Braga non reagisce così la Roma ci riprova. Dopo tanti miracoli Matheus sceglie l’opzione più audace uscendo dall’area per frenare ancora Saud. Il tocco di mano, seppur involontario, costa il rosso col Braga che resta in 10 e subisce nel recupero il tris di Hermoso. L’Olimpico fa festa per una Roma che ora vede a un passo la qualificazione ai play off di Europa League. "Non si può volere tutto e subito, c’è ancora strada da fare ma i ragazzi hanno spinto come volevo. Hanno ricercato la vittoria e hanno fatto divertire il pubblico creando tante occasioni", ha dichiarato Ranieri. Crisi finita? "L’importante è il dialogo, i ragazzi non possono essersi dimenticati come si gioca e piano piano ci stanno riuscendo. Siamo all’inizio della storia, abbiamo ancora tanta strada da fare. Sono davvero felice per Pellegrini", ha concluso il tecnico.