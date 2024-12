Ghisolfi al lavoro per il mercato in uscita: seconde linee ai saluti

[...] Con il futuro ancora incerto per quanto riguarda chi sarà il prossimo allenatore e i prossimi giocatori che arriveranno o saluteranno la Capitale, Claudio Ranieri è uno dei pochi punti di riferimento e la Roma si prepara ad effettuare delle valutazioni su alcuni componenti della squadra a partire da questa sessione invernale di calciomercato. [...[ Samuel Dahl è arrivato nella Capitale a fine luglio firmando un contratto quinquennale, un colpo di prospettiva futura ma in questi primi 5 mesi di esperienza in giallorosso ha accumulato solo 60’ (in tutte le competizioni) sul campo. Il suo percorso di crescita è all’inizio e potrebbe partire in prestito per poi tornare nella Capitale a giocarsi le sue carte. Il futuro di Shomurodov sembrava essere lontano da Trigoria già in estate, ma a causa di alcune complicanze nel mercato è rimasto in giallorosso con il ruolo di vice Dovbyk. [...] L’obiettivo è quello di cederlo a titolo definitivo ma non sarà affatto semplice e quindi la Roma potrebbe accettare anche un prestito con diritto di riscatto. [...] Nicola Zalewski sembrerebbe essere ai margini del progetto. [...] Il polacco potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

(Il Romanista)