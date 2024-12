Forza e Joya: è tanta Roma. Via Fonseca

Un'occasione persa. L'ennesima. Perché difficilmente ricapiterà di trovare il Milan senza Pulisic, Leao e Loftus Cheek, senza contare le seconde linee Okafor, Musah e Jovic più l'infortunio in corsa di Chukwueze. La Roma però pur dominando per larghi tratti di gara (soprattutto nel primo tempo e nel finale) e sospinta da un Dybala in versione Paulo dei bei tempi, non va oltre il pari (1-1) che sposta veramente poco nella sua classifica.

Ed è un peccato, perché questa squadra, rivitalizzata da Ranieri, deve credere in qualcosa in più che non sia il decimo posto attuale. C'è spazio, in questo campionato dove la Juve inanella pareggi a ripetizione, il Milan arranca ed è pronto già oggi a sostituire Fonseca con il connazionale Sergio Conceiçao, per qualcosa di meglio.

A Trigoria sono obbligati a costruirsi e a credere in un futuro migliore che dovrà passare inevitabilmente anche dal mercato di gennaio. La gara di San Siro ha confermato che manca un centrale se Hummels esce all'intervallo ed entra Celik (Hermoso, ormai bocciato, è destinato al Fenerbahce), un ricambio per gli esterni ed un vice Dovbyk. Discorsi che ormai annoiano per quanto sono ovvi e ripetitivi. Ranieri ha il merito di aver regalato un'identità a questa squadra ma non può fare miracoli. Anche se per battere il Milan di ieri sarebbe servito molto meno. [...]

Lo spettatore neutrale si diverte perché nelle loro imperfezioni e con i rispettivi limiti, Roma e Milan provano comunque a vincere. Quello che però spicca è la personalità con la quale i giallorossi gestiscono la gara. Alla quale si aggiunge - e non è la prima volta - una tranquillità ritrovata. La reazione dopo l'1-0 subito ne è la conferma. Per questo sorprende la scelta di Ranieri che lascia negli spogliatoi sia Hummels (non al meglio) che Koné, entrambi ammoniti. Al loro posto Pellegrini e Celik. La squadra in avvio non sembra risentirne. Ma la sensazione di superiorità scema di minuto in minuto. [...] Finisce così 1-1. Peccato: per una notte è mancato solo il colpo del ko.

(Il Messaggero)