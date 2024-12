Forfait di Hummels per influenza, Paredes punta la Sampdoria. Stamattina la ripresa

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La sconfitta contro il Como (2-0 al Sinigaglia) arriva come un fulmine a ciel sereno: dopo le buonissime prestazioni con Claudio Ranieri in panchina e dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Braga, la Roma perde l’ennesima sfida lontano dalla Capitale. [...] Hummels - schierato nell’undici da Ranieri - dopo aver svolto il riscaldamento sul terreno di gioco ha accusato dei giramenti di testa e spossatezza a causa di una sindrome influenzale, chiedendo al tecnico di non scendere in campo.

[...] Con la Sampdoria potrebbe esserci un ampio turnover per permettere ai titolarissimi di riposare e di recuperare le energie per il campionato. Con Paredes e Cristante che puntano al rientro, Koné - contro il Como ha giocato con una fasciatura all’adduttore della gamba destra - potrebbe partire dalla panchina, così come anche Dybala con il dubbio Hummels.