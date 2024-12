Fonseca pensa a Theo-Jimenez dal 1' a sinistra

Dopo le feste natalizie, il Milan ha ripreso ieri mattina gli allenamenti a Milanello in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. [...] Come già da inizio settimana, hanno partecipato all'allenamento con il resto del gruppo Alvaro Morata, Ismael Bennacer e Luka Jovic: tutti e tre saranno convocati e disponibili per la sfida alla squadra di Ranieri. Sia Christian Pulisic che Yunus Musah, invece, hanno svolto una seduta personalizzata [...] In ogni caso, comunque, Pulisic dovrebbe andare al massimo in panchina. E con l'assenza per infortunio di Rafa Leao e Noah Okafor, Fonseca sarà costretto a riproporre a sinistra un duo inedito dall'inizio [...] Theo Hernandez, al rientro dal primo minuto dopo due panchine consecutive, da esterno basso, e il 2005 Alex Jimenez, alla terza di fila da titolare, più avanzato sulla linea dei trequartisti.

(Corsport)