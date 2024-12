Falcao: "Fase molto delicata ma mi fido di sir Claudio"

"Bisogna avere calma e pazienza, la Roma non è abituata a giocare con questa classifica ma Ranieri è la persona giusta». Parola del «Divino», Paulo Roberto Falcao, ospite a Sky. [...] "Ricordo una frase che diceva «Roma non si discute, si ama». In questo caso non si deve discutere, bisogna stare insieme alla squadra perché hanno bisogno della gente e della tifoseria. In questo momento non buono, la mentalità deve essere il fuoriclasse della squadra". Falcao si fida ciecamente di Ranieri: "La colpa non deve essere dell'allenatore. [...] Dipenderà molto da lui ma anche dai giocatori». Compreso Pellegrini: "Il capitano è chi riesce a farsi valere, penso che sia un giocatore adatto a fare questo". [...]

(corsera)