Fabregas punta sull’ex: confermato Belotti

Partita tra deluse, oggi alle 18 fra Como e Roma. Le due squadre stanno giocando sotto le loro aspettative. Si trovano nella colonna destra della classifica, insieme ad altri team, racchiusi in pochissimi punti. I lariani, anche dopo il pareggio di Venezia, devono fare i conti con gli infortunati. [...] In mediana dovrebbero partire Mazzitelli e Da Cunha. Non cambia il modulo e in attacco partirà Belotti al posto di Cutrone. “Andrea è un attaccante di razza, sta ritrovando la via del gol e ci sarà utile, contro i suoi ex compagni – prosegue Fabregas – Ranieri? Affrontare le sue squadre non è mai facile, con il Chelsea feci due gol al Leicester allenato da lui, ma poi vinsero il campionato. Io sono un giovane allenatore, lui ha grandissima esperienza ed è riuscito a migliorare la Roma di inizio stagione”.

(Gasport)