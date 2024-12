Errori arbitrali e VAR: ecco il dossier Roma

La Roma si è fatta sentire e ha chiesto uniformità e più VAR. A farlo è stato Florent Ghisolfi che ha parlato in qualità di portavoce della famiglia Friedkin. [...] Per loro e per tutta la Roma, sono stati troppi gli episodi arbitrali nei confronti dei giallorossi che hanno influito negativamente. [...] Sarebbero sette gli episodi contestati in tredici partite di campionato: "In nessuna delle sette occasioni l'arbitro ha fatto ricorso al VAR".

ROMA-EMPOLI: alla seconda giornata il primo episodio. La Roma sottolinea l'evidente trattenuta di Gyasi su Shomurodov in area di rigore. Nessun controllo VAR per un possibile rigore che avrebbe potuto portare il risultato sul 2-2.

JUVENTUS-ROMA: Passano pochi giorni e la Roma recrimina anche allo Stadium per un possibile rigore. Soulé prova ad alzare il pallone ma Bremer ostacola il tentativo con una mano, anche qua nessun intervento VAR.

GENOA-ROMA: A Marassi un doppio episodio che costa i 3 punti alla Roma e porta all'esonero di De Rossi. Nel primo tempo De Winter colpisce in area il piede di Dybala, nessuna verifica VAR anche su questo episodio. Nessuna verifica anche sull'episodio che porta al pareggio del Genoa, con Sabelli che va dritto sul corpo di Pellegrini e fa fallo.

MONZA-ROMA: A pochi minuti dalla fine del match, Kyriakopoulous pesta il piede di Baldanzi in area, provocando la sua caduta.

FIORENTINA-ROMA: L'arbitro concede un calcio di rigore alla Fiorentina per un intervento di Celik in area. Dal replay è evidente che il turco arrivi prima. Questa volta il controllo al VAR c'è, ma la decisione dell'arbitro non viene annullata.

VERONA-ROMA: Altra recriminazione al Bentegodi, il gol che porta al 2-1 degli scaligeri è viziato da ben due falli.

NAPOLI-ROMA: L'ultimo episodio riguarda l'ex Lukaku. Al belga mancano ben due ammonizioni per due falli per imprudenza, ma in nessuno dei due casi viene ammonito. [...] La Roma ha perso la pazienza.

(corsport)