Era un mistero "buffo", ora è "Cafud": c'è gloria anche per Abdulhamid

Da "mister X" a idolo della tifoseria. In pochi giorni, tutto è cambiato per Saud Abdulhamid che sta cercando di far cambiare idea a molti. È in assoluto il primo calciatore saudita nel campionato italiano e contro il Braga ha fatto la storia del suo paese. Anche se la sua esperienza nella Capitale non è partita in modo semplice. [...] Il salto in Serie A non è stato facile e ora sta lavorando tanto per poter migliorare tatticamente. Si è da subito inserito nel gruppo e ieri tutti lo sono andati ad abbracciare. [...] È molto timido e si è visto giovedì. Saud si vergognava ad andare a parlare davanti alle telecamere. Il mondo arabo lo sta seguendo con molta attenzione e ieri dopo il suo gol, moltissimi hanno assalito i profili social della Roma.

Su "X" è finito in tendenza e nei post in cui appare, sono stati registrati circa 7 milioni di interazioni. Nella consueta votazione per il "man of the match" la sua foto ha ricevuto più di 13mila condivisioni, contro le circa 150 di Koné e Pellegrini. [...] È scoppiata la Saud-mania: in molti lo hanno ribattezzato "Cafud". Paragone un tantino esagerato. [...]

(Il Messaggero)