El Shaarawy più di Pisilli. Dubbio Saelemaekers-Celik

Ranieri arriva a San Siro con un solo grande dubbio, quello legato ad El Shaarawy e a Pisilli. L'allenatore giallorosso sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 con cui ha strapazzato il Parma per 5-0, chiedendo però stavolta un supplemento difensivo ad El Shaarawy. L'altra opzione, in caso, è giocarsi eventualmente la carta del Faraone in corsa, dando spazio in mezzo da subito a Pisilli. [...] Unico altro piccolo punto interrogativo a destra, dove Saelemaekers è andato bene, ma ha palesato qualche difficoltà nella fase difensiva. Ed allora - considerando che da quella parte potrebbero giocare sia Heernandez sia Jimenez - alla fine Ranieri può anche optare per una soluzione più difensiva, mandando dentro Celik. [...]

(Gasport)