La Roma è alla ricerca della serata per ritrovare la vittoria in trasferta. Claudio Ranieri a San Siro contro il Milan, domani sera va verso la conferma degli stessi undici che hanno battuto il Parma. L'unico dubbio è se schierare Niccolò Pisilli o Stephan El Shaarawy, che al momento sembra favorito. [...] Unico assente della gara Bryan Cristante, che a causa di una ricaduta alla caviglia dovrà dare forfait anche per il derby contro la Lazio. [...]

(gasport)