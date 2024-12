Effetto Ranieri

IL TEMPO (L. PES) - Prima psicologo, poi allenatore. Un mese fa esatto la Roma annunciava il terzo mandato sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri con un solo obiettivo: salvare una stagione che aveva preso una piega pericolosa. La Roma non è ancora fuori dal tunnel, ma la luce in fondo si fa sempre più viva. La notte europea col Braga ha portato nuove certezze e riesaltato vecchi protagonisti. Ha lavorato sulla testa dei calciatori prima ancora che sulla tattica. La Roma ora produce e segna, ma la svolta è stata la serenità che Sir Claudio ha infuso nel gruppo. [...] Lecce e Braga sono state due tappe fondamentali per rilanciare le ambizioni di un gruppo che poco più di un mese fa faceva fatica a battere la Dinamo Kiev. [...] Dai ritrovati Hummels e Paredes, a un Dybala tornato a giocare quattro gare di fila, alla scoperta di Saud. [...] La strada è ancora lunga ma la via intrapresa è quella corretta, come dimostra anche l'atmosfera dell'Olimpico che in trenta giorni sembra un altro stadio. I fischi sono spariti e la gente finalmente si diverte a veder giocare la Roma. [...] Nel frattempo ieri Pellegrini & co hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida a Como di domani, dove l'allenatore spera di ritrovare il febbricitante Paredes. Ranieri starà già riflettendo sulle scelte di formazione tra un Pellegrini ritrovato e un Dybala che al centro dell'attacco sta dando il meglio di sé. Ora che la Roma ha ripreso a correre, non deve più fermarsi.