Effetto casa per aggiustare la classifica

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato per la Roma di Mister Ranieri. Allargando un po' il discorso, si arriva a sette ko nelle ultime nove esibizioni. Un disastro. E, non a caso, i giallorossi, partiti con l'ambizione di centrare un posto Champions, ora si trovano con 2 soli punti di vantaggio sulla retrocessione in Serie B. L'effetto CR3, analizzando i numeri del campionato, ancora non c'è stato ma il tecnico di Testaccio ha zero colpe. [...] Con Daniele De Rossi e/o Ivan Juric in panchina, e da quattro partite guidata da Ranieri, la Roma viaggia alla media di un punto a partita: proiezione finale 38. [...] Va da sé ché l'impegno odierno all'ora di pranzo contro il Parma (15 punti) sia semplicemente fondamentale per il cammino futuro della Roma. [...] La Roma ha conquistato all'Olimpico 12 dei suoi 16 punti, e questo vorrà pur dire qualcosa. In casa la Roma ha disputato 8 gare,

vincendone 4 e perdendone altrettante. Non ha mai pareggiato, quindi, e resta da stabilire se anche un solo punticino casalingo oggi potrebbe aiutarla a evitare guai peggiori. A questo si è ridotta la triste Roma di fine anno...

(corsera - M. Ferretti)