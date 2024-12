Dybala torna in bilico. Affondo Galatasaray

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ci risiamo. Dybala va o resta? Il tormentone che ha caratterizzato praticamente tutto il mese di agosto si ripresenta anche nella sessione invernale di mercato alla luce dello scatto di SportsDigitale che ha immortalato Carlos Novel, procuratore dell'argentino, in tribuna a vedere il Galatasaray in compagnia dei dirigenti del club turco. La società di Istanbul corteggia da tempo la Joya e il pressing è stato intensificato a novembre, nelle ore successive all'infortunio che ha messo fuori dai giochi Icardi per tutta la stagione. Quella volta fu un intermediario del Galatasaray a volare a Roma per iniziare l'opera di convincimento, stavolta è stato il procuratore di Dybala ad imbarcarsi per la Turchia ed entrare nel dettaglio con la controparte, che ha messo sul tavolo un ingaggio da capogiro. I 10 milioni offerti dal Gala superano infatti anche l'attuale ingaggio da 8 milioni più bonus. L'ex Juventus è legato ai giallorossi fino alla prossima estate, con un'opzione di rinnovo annuale a suo favore che scatterà tra poche partite, anche considerando un cammino che preveda un approdo in finale di Coppa Italia e di Europa League, situazione che alzerebbe la soglia di partite per far scattare la condizione del 50% delle partite da almeno 45 minuti disputate nel suo triennio romano (in questo scenario ne servirebbero solo 6).

Ritornano quindi in mente tutti i discorsi fatti la scorsa estate quando c'era l'interesse dell'Al Qadsiah, anche se il Galatasaray è ovviamente di un altro livello rispetto alla società araba. E, in fotocopia a qualche settimana fa, è ripartito con il solito gioco delle parti, con l'entourage del classe 1993 che fa sapere che a gennaio il ragazzo non intende muoversi, anche se si lascia trapelare pure un certo mal di pancia per non essere mai stato convocato per discutere del futuro. Inoltre, in caso di cessione, vorrebbero che sia la dirigenza ad assumersi pubblicamente la responsabilità dell'addio. Fronte Roma le bocche restano cucite, ma è impossibile pensare che ci sia stato uno stravolgimento del pensiero che aveva portato a trattare con gli arabi ad agosto. Va poi ricordato che dal 1 gennaio scatta la solita clausola che fissa il prezzo del calciatore a 12 milioni. Cifra che ad Istanbul non hanno alcuna intenzione di pagare, visto che vorrebbero che Dybala si liberasse gratuitamente o al massimo con un leggero indennizzo.

Soluzione che comunque permetterebbe alla Roma di non avere a bilancio un ingaggio maxi. Di Dybala ha parlato anche Ranieri: "Voglio solo giocatori contenti di stare qua. Ma non ho percepito da Paulo un disagio". Radiomercato è pronta a scommettere che l'affare diventerà caldo. Dybala è però soltanto uno dei possibili partenti di gennaio, con Ghisolfi - che ha riportato a Trigoria Federico Balzaretti con l'incarico di scout e loan manager - che ha recepito l'input dei Friedkin di separarsi da subito con alcuni giocatori "per cambiare la mentalità dell'intera squadra". Andranno via anche giovani come Sangaré e Dahl, che altrove sperano di avere maggiore minutaggio. Per entrambi si sono spalancate le porte della Liga.