Dybala scintillante e presto con la Roma si deciderà il futuro

La sincerità, prima di tutto. "Quando Paulo è in questo stato di forma è un piacere pagare il biglietto per vederlo giocare". E poi ancora: "Teniamocelo caro". Insomma, Claudio Ranieri alla fine di Milan-Roma ha dato più di una carezza al suo diamante, quasi a renderlo ancora più lucente di quanto non lo sia già di suo. [...] Dybala sta talmente bene che sembra scintillante, in questo momento. Dopo le due reti e l'assist messo a segno contro il Parma, a San Siro è arrivato il gioiello al volo che ha regalato il pareggio ai giallorossi. Poi però c'è anche tutto il resto, una prestazione che ha impressionato soprattutto per intensità ed energia. Vedere Dybala correre così tanto,, muoversi in quel modo, avere di nuovo la voglia di imporsi e di prendere in mano la Roma ha lasciato un'impressione positiva un po' in tutti. [...] E domani Paulo sarà ancora una volta titolare, per quello che sarà il suo quinto derby romano. Finora il bilancio gli è sfavorevole, con un solo successo, un pareggio e due sconfitte tra quelli giocati, considerando anche la sfida nei quarti di finale disputata in Coppa Italia nella scorsa stagione. [...] Ma intanto meglio portarsi avanti, anche perché subito dopo la stracittadina è atteso a Roma Carlos Novel, l'agente di Paulo, per parlare con il club giallorosso del suo futuro. Il rinnovo automatico del contratto per un'altra stagione è sempre più vicino e il derby lo renderà ancora di più. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere...

(Gasport)