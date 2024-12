Dybala ritorna contro il Parma. Rinnovo automatico tra sette partite

"Se arriveranno offerte, le ascolteremo. Per ora non ci sono stati contatti con altri club e conosciamo l'amore di Paulo per la Roma". Il ds Ghisolfi ha fatto il punto su Dybala. La Joya ha ricevuto una proposta da parte del Galatasaray, con il suo agente Carlos Novel che è volato a Istanbul. Nonostante le parole di Ranieri ("Io punto sempre su Paulo") la Roma non si opporrebbe a una cessione, ma vuole un indennizzo per il cartellino. [...]

La clausola da 12 milioni tornerà attiva nei primi 15 giorni di gennaio, quando i turchi possono prenderlo senza trattativa. Prima e dopo, invece, potrebbero accordarsi con la Roma intorno ai 5/6 milioni, sempre che l'argentino sia convinto di trasferirsi. [...] Nel frattempo, Ranieri continua ad utilizzarlo. Paulo - 90' in panchina in Coppa Italia - sarà titolare contro il Parma, domenica alle 12.30, senza tenere conto di un'altra clausola: quella che porterà al rinnovo automatico (con ingaggio a 8 milioni netti l'anno più bonus) fino al 2026. [...]

