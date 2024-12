Dybala partita doppia. La Roma col Parma vuole i suoi gol ma il Gala insiste

Da una parte il Galatasaray, dall'altra il Parma. E' la doppia partita di Paulo Dybala, anche se poi tra Roma e Istanbul ci sono ben 1.371 chilometri. [...] Si parte proprio da quanto successo in questi giorni, con Carlos Novel - l'agente di Dybala - volato in Turchia per ascoltare l'offerta del Galatasaray (dieci milioni a stagione per due anni e mezzo, con scadenza dell'accordo nel 2027). [...]

L'ultima parola spetterà ora al presidente Dursun Ozbek, che però vuole prenderlo a costo zero. La Roma invece parte dalla clausola da 12 milioni di euro, che si riattiverà il primo gennaio. [...] Ci sono però due fattori da considerare. Il primo è che in Turchia il mercato invernale riapre il 13 gennaio e non il 2 e va avanti fino all'11 febbraio, [...] il secondo è che la famosa clausola sarà valida dal primo fino al 15 gennaio, proprio in extremis con l'apertura del mercato turco. [...] Ed allora, nel frattempo, Dybala si sta concentrando soprattutto sul Parma, partita che tornerà a disputare dal via. [...] Una sfida dove va anche a caccia del gol e lo farà in coppia con Artem Dovbyk, che la rete l'ha ritrovata proprio contro la Sampdoria con una doppietta. [...]

