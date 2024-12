Dybala, Paredes e Hummels: le certezze di Ranieri. Pellegrini, addio più vicino

Mentre ragiona sulla formazione da schierare contro il Milan, Claudio Ranieri nei panni da dirigente indirizza il futuro della Roma. Se la classifica non lascia tranquilli i tifosi, la doppia sfida contro Milan e Lazio dirà che stagione sarà per i giallorossi. Spazio allora a quello che sarà la Roma dell'anno prossimo. Secondo la visione del tecnico, i giallorossi dovranno ripartire da Hummels, Dybala e Paredes. Tutti over 30 e con ingaggi insostenibili oltre che in scadenza nel 2025. [...] Molto meno futuribile il discorso che riguarda Lorenzo Pellegrini: "Il giocatore gode di tutta la mia fiducia, perciò se arriveranno offerte le valuteremo come tutte le altre". [...] La musica sembra cambiata e ora il mercato si avvicina con Napoli e Fiorentina che continuano a monitorare la situazione. [...]

(La Repubblica)