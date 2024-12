Dybala, la Roma aspetta l'offerta

L'agente di Paulo Dybala, Carlos Novel, ha lasciato Istanbul ed è tornato in Spagna. Per il momento, non sono previsti nuovi viaggi. Ad oggi sull'argentino c'è solo il Galatasaray e eventuali trattative con squadre brasiliane o arabe, sono da escludere. [...] La Joya ancora non ha deciso, il suo agente ha comunicato a lui e alla sua famiglia la ricca offerta e adesso è il momento delle riflessioni. [...]

Anche la Roma riflette. È evidente che i Friedkin considerano il rinnovo di Dybala troppo oneroso, oltre che il peso a bilancio sarebbe pesantissimo. La situazione è in stallo, ma, come riferito da Florent Ghisolfi: "Se arriveranno offerte le ascolteremo. Per ora non ci sono stati contatti con altri club, conosciamo l'amore di Paulo per la Roma e la sua importanza".

Ogni scenario è aperto, anche la possibilità che l'opinione del nuovo allenatore possa influenzare la trattativa. Ghisolfi ha dichiarato che non si aspetterà sei mesi per il nuovo tecnico, che potrebbe dunque avere voce in capitolo. [...]

(corsport)