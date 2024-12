Dybala, il Galatasaray insiste. Buruk: "Si lavora di nascosto..."

Le tentazioni di Istanbul, i richiami del Brasile ma soprattutto la voglia di tornare a far vincere la Roma in trasferta. Paulo Dybala si gode gli ultimi giorni di un 2024 poco banale. Dal primo al 15 gennaio chi paga la clausola da 12 milioni può portarselo via, a patto di riuscire a convincerlo a lasciare la Capitale. [...] "Dybala è un giocatore molto prezioso e ogni tecnico lo vuole. Se stiamo facendo qualcosa? Dobbiamo farlo di nascosto...", ha ammesso Omar Buruk il tecnico del Gala. [...] Dybala, però, ha già espresso la sua volontà di rimanere a Roma soprattutto dopo le rassicurazioni di Ranieri. A patto di non sentirsi un peso per il club. [...]

(Gasport)