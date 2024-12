Dybala, il Gala non molla: i giallorossi ora riflettono

[...] Sebbene ieri sera fosse in panchina, i riflettori dello stadio Olimpico lo hanno inquadrato spesso. Perché, Paulo Dybala è nuovamente al centro di un caso di mercato. L'entourage della Joya è in trattativa con il Galatasaray per un possibile trasferimento a gennaio in Turchia. L'agente dell'argentino, Carlos Novel, ha lasciato Istanbul ed ha fatto rientro in Spagna dopo l'incontro degli ultimi giorni. Al momento, il club turco ha messo sul piatto un contratto da 10 milioni di euro a stagione e allo stesso tempo vorrebbe che la Roma lo lasciasse andare gratis. [...]

I turchi non molleranno la presa e torneranno presto alla carica. [...] Il ds giallorosso Florent Ghisolfi, prima del match contro la Sampdoria, li ha definiti dei rumours e ha ribadito che tra Dybala e la Roma esiste un forte legame. [...] Ogni scenario resta possibile con l'anno nuovo, anche se al momento i pensieri del calciatore sono rivolti al campo. [...]

(gasport)