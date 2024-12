Dybala, i dubbi della Roma

E adesso? Come si fa a privarsi di una Joya? Claudio Ranieri, dopo la vittoria con il Parma, è stato chiaro: "C'è una Roma con e una Roma senza Dybala". Una frase alla José Mourinho, che dice tutto, ovvero: Dybala non si muove, almeno per ora. Ma quello di Ranieri è un parere, uno, se pur autorevole, visto che della Roma è l'allenatore e il dirigente in pectore. Lo scenario, però, potrebbe essere un altro, che va oltre il pensiero di Sir Claudio: Dybala via. Per un motivo molto semplice: guadagna tanto - non è una novità - ed è imminente il rinnovo automatico, tra una manciata di partite, sei, attraverso cui il calciatore argentino, terzo miglior bomber in Serie A tra i suoi connazionali predecessori, andrebbe a guadagnare il doppio di quello che percepisce ora, quindi intorno ai nove milioni netti a stagione fino al 2026. [...] Dybala aveva fatto sapere mesi fa al club di essere disposto a trattare una spalmatura dell'ingaggio, con prolungamento dell'accordo, ma dagli uffici di Trigoria non sono arrivate risposte. Nessun segnale, fino a ora, solo quel messaggio del ds, con cui però non sono stati fissati appuntamenti. Le parti sono in attesa: Paulo non vuole passare per quello che vuole andare via, la società non per quella che desidera privarsi del suo giocatore migliore. Siamo alla situazione di agosto, quando si erano fatti avanti gli arabi (Al-Qadsiah), che avevano proposto un triennale da settantacinque milioni a Paulo. E tutto andò storto. [...] Se la Roma dovesse navigare ancora in brutte acque, probabile che Dybala venga spinto al sacrificio, in caso contrario, di fronte a un rilancio in classifica, il calciatore, anche su consiglio di Ranieri, verrà tenuto con un contratto - più lungo e più adeguato economicamente. [...]

(Il Messaggero)E