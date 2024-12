Dybala, ci risiamo. L'ipotesi turca e lo scaricabarile

Roma-Dybala, ipotesi di addio atto secondo. O forse terzo e addirittura quarto. [...] D'altra parte quando la Roma con un colpo a effetto riuscì a convincerlo, fu lo stesso giocatore a pretendere una clausola di uscita a prezzi stracciati per l'estero. [...] Nel frattempo, grazie a un contratto a salire con ricchi bonus, il suo ingaggio è diventato un vero lusso per le casse della Roma. Soprattutto considerate le tante, troppe, partite saltate per infortunio, le paure che spesso lo portano a dare forfait, l'essere sempre meno decisivo. [...] La scorsa stagione con De Rossi, Dybala si tirò fuori nel momento cruciale per colpa di doloretti non meglio identificati dalle risonanze. Per questo il club aveva puntato in estate su Soulé. [...]

Poi quando a fine mercato si è presentato un club arabo, la Roma - che pure si era seduta a trattare per pochi spiccioli pur di liberarsi dell'ingaggio -, non ha avuto la forza di spingerlo ad accettare. [...] Dunque alla fine Dybala è rimasto per la gioia dei tifosi (ma molti oggi sono delusi dal suo rendimento) e molto meno del club. [...] Al di là della clausola (che nessun club pare disposto a pagare) se la Roma volesse, potrebbe trattenerlo o almeno dichiararlo indispensabile. [...] La realtà è che la storia d'amore tra Dybala e la Roma è già finita da un bel po'. [...]

(gasport - A. Di Caro)