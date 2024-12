Dybala alla Roma non è finita

Paulo Dybala si sente di nuovo al centro della Roma e la sua priorità è quella di restare nella Capitale. È felice, tanto, specialmente dopo aver ascoltato le parole di Ranieri dopo la partita col Parma, un attestato di stima pubblico che lo ha gratificato particolarmente perché ha dato un segnale importante a tutto l'ambiente. [...] Mancano però sempre meno partite al rinnovo automatico che farà salire il contratto di Dybala a 8 milioni di euro netti, un accordo (e un riconoscimento) che era stato stipulato al momento della firma quando sia il giocatore sia il suo entourage avevano rinunciato a bonus e commissioni per arrivare alla fumata bianca dell'affare. Una cifra ritenuta alta dai Friedkin, motivo per cui Ghisolfi non ha blindato il giocatore nelle ultime dichiarazioni seppur abbia naturalmente ammesso la sua importanza per la squadra. Il club sta aspettando che arrivino offerte ufficiali dai club interessati: il Galatasaray è il primo ad aver invitato il suo agente Novel a parlare, ma non sarà neanche l'ultimo a chiedere informazioni viste anche le ottime prestazioni del ragazzo. [...] Ghisolfi due settimane ha contattato Novel (ora in Spagna), poi però non si è fatto più sentire. E Paulo aspetta di capire come evolverà la situazione. Tra l'altro se la Roma lo chiedesse, accetterebbe anche di parlare di varie soluzioni per venire incontro alle esigenze economiche del club, come spalmare l'ingaggio per ammortizzarlo su più anni, o togliere la clausola rescissoria da 12 milioni che si riattiverà nei primi quindi giorni di gennaio. In effetti, è lo stesso entourage dell'argentino ad essere sorpreso di non aver ancora ricevuto una proposta del genere dalla società, anche perché dal tecnico, alla squadra fino ai tifosi, nessuno vuole una cessione dell'attaccante, specialmente in un momento in cui c'è bisogno della sua qualità per uscire dalla crisi [...]

(Corsport)