Dybala al centro della Roma

Quando c'è di mezzo la Roma, il paradosso è sempre dietro l'angolo. Fortuna vuole che da un mese sia arrivato a Trigoria un signore, Ranieri, che mastica calcio da quando è nato e al di là dell'educazione e della diplomazia che lo contraddistingue, sa lanciare - quando lo ritiene opportuno - segnali all'esterno come pochi altri. Il "teniamocelo stretto", riferito a Dybala, somiglia ad un appello di un allenatore che ha capito come Paulo debba rappresentare l'eccellenza tecnica sulla quale costruire la Roma che verrà e non la zavorra economica della quale liberarsi il prima possibile". [...] Ma dove si cela il paradosso? In realtà è più d'uno. In primis: da un anno il club è molto propenso ad ascoltare offerte per una sua partenza. A tal punto che prima a gennaio con Baldanzi e poi a luglio con Soulé si era preparata la successione [...] E Paulo? Ha già dimostrato con i fatti che i soldi per lui non sono tutto. È certamente più facile farlo guadagnando già 8 milioni più uno di bonus e avendo accumulato nella sua carriera risorse per le prossime tre generazioni ma la sua scelta l'ha fatta. [...] Se qualcuno ha interesse a vedersi e parlare questa è la Roma. Ed è per questo motivo che l'agente Carlos Novel, ora in Spagna, è atteso di nuovo in città alla vigilia del derby. [...] Di certo c'è però che Ranieri, tecnico oggi e dirigente di riferimento domani, la sua scelta l'ha fatta: Paulo non solo è il presente ma deve rappresentare il futuro della Roma. Per buona pace di chi lo aveva già ceduto almeno un paio di volte.

(Il Messaggero)