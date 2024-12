Dovbyk triste e acciaccato: il reparto è senza bomber

Artem Dovbyk continua a rimanere a secco e forse contro il Como, ha disputato la peggior partita da quando è arrivato. [...] L'ultimo gol risale ancora quello fatto al Verona del 3 novembre. Dopo 16 giornate il bottino recita solamente 4 gol in Serie A, sei se si conta anche l'Europa League, e fino ad ora il confronto con Lukaku ed Abraham non regge. [...] In mezzo anche tanta sfortuna per l'ucraino che ha colpito due traverse e una condizione fisica mai ottimale.

Da più di un mese, infatti, Dovbyk soffre per un problema al ginocchio. [...] Venti giorni fa si è sottoposto a delle cure specifiche e serve del tempo per vederlo al 100%. Lo ha ammesso anche Claudio Ranieri: "Non è ancora al top ed ha avuto anche la febbre. Lasciatelo crescere". [...] Domani è in programma la partita contro la Sampdoria e la sua presenza dal 1' è ancora in forse. Ieri ha svolto allenamento in gruppo. La speranza è di poterlo rivedere presto.

(Il Messaggero)