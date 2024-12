Dovbyk recuperato con il Braga. Piace Di Cesare, ieri festa natalizia

Buone notizie da Trigoria, con Artem Dovbyk che ha fatto parte dell'allenamento in gruppo. Dopo aver saltato il Lecce per influenza, questo vuol dire che giovedì con il Braga (Europa League) il centravanti ucraino potrà essere a disposizione di Ranieri. Out invece Celik e Cristante, che puntano a rientrare domenica a Como. Dove la Roma non potrà essere seguita dai suoi tifosi, visto che l'Osservatorio ha vietato la trasferta ai giallorossi residenti nel Lazio. [...]

Confermato l'interesse per Marco Di Cesare, 22 anni, difensore argentino (ma con passaporto italiano) del Racing. Ieri festa natalizia a Villa Miani, con claim "Never stop believing" e cioè "Mai smettere di crederci". Presenti Ryan Friedkin e anche alcuni tifosi vip come Alex Britti e Maurizio Battista.

(gasport)