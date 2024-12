Dovbyk prova a sbloccarsi: è senza gol da 40 giorni

Artem Dovbyk va a caccia del rilancio. Lunedì l'ucraino ha fatto rientro in gruppo e ieri ha svolto l'intero allenamento con tutta la squadra. Non sta vivendo un bel periodo ed è stato frenato da vari problemi fisici. [...] Artem non trova la via del gol da oltre un mese, l'ultima è quella arrivata nella sconfitta contro l'Hellas Verona. Domani c'è l'Europa League, competizione in cui ha segnato 2 dei 5 gol giallorossi. [...] Domani contro il Braga serve una sterzata e Ranieri si aspetta tanto da Dovbyk. [...]

(Il Messaggero)