Dovbyk, la fine del digiuno. E Vieri lo esalta: "È come me"

Artem Dovbyk ritrova il gol, ma non ancora il sorriso. Per quello aspetta di sentirsi al top della forma. Contro la Sampdoria ha realizzato la prima doppietta 'italiana'. [...] Ha messo a referto il settimo e l'ottavo gol stagionale. Un numero non altissimo, ma si tratta di reti pesanti. Per 6 volte ha realizzato il gol dell'1-0, utile per rompere il ghiaccio. [...] In Spagna si era costruito la fama di 'ammazza grandi' e c'è bisogno di una sterzata anche sotto quel punto di vista. Se lo augurano i tifosi, ma soprattutto Claudio Ranieri che non smette di credere in lui: "È un campione e ce lo farà vedere. Ha una struttura importante e ha bisogno di allenarsi con continuità".

Sta lottando da mesi con dei problemi alle ginocchia che hanno influenzato le prestazioni. [...] Anche i suoi compagni devono fare di più per metterlo nelle condizioni di segnare. [...] Contro la Samp ci ha pensato Saelemaekers a servirlo con un bel cross dalla destra. [...] Ma c'è ancora tanto da migliorare e da domenica contro il Parma non si può più sbagliare. La classifica fa paura e dal bomber pagato poco meno di 40 milioni di euro è lecito aspettarsi di più. Ieri si preso i complimenti da Christian Vieri, uno che di gol se ne intende: "Per caratteristiche siamo simili. È molto forte".

(Il Messaggero)