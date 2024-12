Dovbyk è in dubbio. Pellegrini si candida

Arriva il Lecce, la Roma va a caccia di punti e Ranieri riparte dalla coppia di centrocampo che ha fatto bene ultimamente. Torna Pisilli dalla squalifica, ma va verso la panchina. Fuori anche Le Fée. [...] Oggi sarà la giornata decisiva per capire le condizioni di Dovbyk. Ieri non si è allenato e contro l'Atalanta aveva chiesto di poter riposare. In caso di forfait spera di avere una chance Shomurodov, ma potrebbe essere rispolverato Dybala falso 9 come contro il Torino. [...] Ranieri, però, deve ancora decidere il modulo.

Hummels ci sarà sia in caso di 3-4-2-1 che di 4-2-3-1. Con il secondo assetto Mancini può essere spostato sulla destra con davanti Saelemaekers, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Paulo. Lorenzo spera di tornare dal 1', ma la sua gestione è ancora un rebus. [...] In caso di difesa a tre a tutta fascia sulla destra ci sarà Saelemaekers mentre sulla trequarti vicino a Elsha uno tra Pellegrini e Soulé. [...] Torna a disposizione Hermoso. Ieri primo allenamento in gruppo dopo il lavoro personalizzato dei giorni scorsi. Ma Ndicka - per ora - non si tocca. [...]

(Il Messaggero)