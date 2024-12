Dovbyk e Dybala, tocca a voi due

Più che una coppia-gol, sembra una di quelle coppie di 50enni in crisi che si trascina dietro problemi, incomprensioni e malumori. Dovbyk-Dybala doveva essere il fiore all'occhiello della Roma 2024-25: ad oggi è soltanto una grande delusione. [...] Artem è riuscito a sbloccarsi con la Sampdoria in Coppa Italia (doppietta) ma non ce ne vorrà, né lui tantomeno la sconclusionata truppa di Semplici scivolata ad un passo dalla C, gli esami sono ben altri. Quelli che attendono anche Paulo, alle prese come al solito con una telenovela della quale farebbero tutti volentieri a meno. Forse anche il diretto interessato. [...] Perché Roma-Parma è divenuta più importante di quello che farà la Joya a gennaio, campione sublime che tuttavia sembra aver fermato il suo calcio al no ai 60 milioni arabi in estate. Due gol e zero assist sono numeri di un calciatore normale non di Dybala. È andata un po' meglio a Dovbyk: 8 reti (4 in campionato) di cui - particolare non da sottovalutare - spesso e volentieri quella dell'1-0 a sbloccare la partita. Nati per giocare insieme, finora hanno reso meglio quando sono stati impiegati uno alla volta. Il paradosso stagionale vede infatti la Roma aver vinto quattro partite in campionato, di cui tre quando uno dei due mancava. L'unica volta che insieme hanno inciso è stato contro l'Udinese, il 22 settembre scorso con un gol ciascuno, il giorno del debutto di Juric in panchina. Artem e Paulo sono la 19ª per gol segnati: appena 6. Per intenderci: Retegui-Lookman (Atalanta) li hanno più che triplicati a quota 20; Thuram-Lautaro (Inter) hanno segnato 15 volte: Lukaku-Kvara (Napoli) 11. Tuttavia il problema è che anche Krstovic-Dorgu (Lecce) o Mota-Djuric (Monza) - entrambe a quota 7 - hanno segnato di più. Dovbyk e Dybala viaggiano alla stessa velocità realizzativa di Cutrone e Belotti. [...]

(Il Messaggero)