Dovbyk c'è, Cristante no: ipotesi Dybala falso nove

C'è anche Artem Dovbyk nella lista dei convocati per il match di questa sera contro il Lecce. Il centravanti ucraino era in dubbio per un'influenza che non gli ha permesso di allenarsi in settimana. Ieri ha svolto lavoro individuale e solo in extremis il tecnico deciderà se schierarlo oppure se dargli riposo. Se riuscisse a scendere in campo, il modulo sarebbe un 3-5-2 con Dybala a fare compagnia all'ex Girona. In caso contrario, Ranieri dovrà ricorrere al piano B, con Dybala falso 9, o al piano C schierando Eldor Shomurodov. In difesa Mats Hummels ha recuperato e dovrebbe giocare al centro della difesa con Ndicka e Mancini. [...] Sugli esterni pronti Angelino e Saelemaekers. In mezzo al campo mancherà Cristante che non ha recuperato e, spazio a Paredes. Se si dovesse schierare con il 3-5-2, non esclusa l'ipotesi Pisilli insieme all'argentino e Koné.

(corsera)