Dovbyk a digiuno: ora studia la svolta

Alla ricerca del vero Dovbyk, quello dei 24 gol dello scorso campionato spagnolo, ma anche quello fisicamente integro e pronto a spaccare la porta. Il problema più importante di questo suo avvio di stagione è probabilmente stato questo: il ragazzo non è mai riuscito a riposare, ad allenarsi al massimo e a beneficiare di una condizione atletica ottimale per riuscire a dare tutto in campo. I fastidi muscolari e i problemi al ginocchio si sono intromessi aumentando la stanchezza per le continue partite giocate senza un vero e proprio sostituto sia nella Roma che nell’Ucraina. Così di partita in partita i problemi si sono accumulati, e Dovbyk non è riuscito praticamente mai a essere al 100%. (...) Il Lecce sta arrivando, sabato la partita chiave per dare una svolta alla stagione. E per una gara così importante Dovbyk è necessario, e finalmente Ranieri in questi giorni ha avuto la possibilità di gestirlo. Quattro giorni di pace, al Fulvio Bernardini, per recuperare le energie: non capitava da diverso tempo. Lo staff del tecnico lo sta gestendo per fargli recuperare le forze. Martedì e ieri un tranquillo lavoro in palestra, oggi e domani lavorerà in campo ma senza spingere troppo sull’acceleratore, per arrivare alla gara dell’Olimpico quantomeno con le giuste energie fisiche e mentali. (...)

