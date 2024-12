Domenica c'è la Lazio: Cristante resta ancora fuori

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Già al triplice fischio della gara di San Siro di ieri, la Roma è entrata nel clima derby. Archiviata l'ultima partita del 2024, i giallorossi avranno un'intera settimana per preparare al meglio la stracittadina, in programma domenica alle 20.45.

Ranieri potrà contare sull'intera rosa, eccezione fatta per Cristante. Nonostante sia una di quelle partite che si preparano quasi da sole, i giocatori potranno contare anche sulla spinta dei propri tifosi.

Per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, la Roma ha deciso di aprire una seduta di allenamento al pubblico. L'esercitazione si terrà al Tre Fontane, davanti a 2800 tifosi (i biglietti gratuiti sono andati esauriti in meno di mezz'ora), e rappresenterà un'occasione per caricare ulteriormente la squadra in vista di una delle gare più attese della stagione.