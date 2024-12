"Dicembre ci dirà quanto valiamo"

Il mese della verità per la Roma comincia domani. Sei gare, quelle con Lecce, Braga, Como, Sampdoria, Parma e Milan, che chiuderanno il 2024 e serviranno a delineare gli obiettivi futuri dei giallorossi. [...] Claudio Ranieri non vuole alibi, nemmeno quello degli arbitri, nonostante il ds romanista, Florent Ghisolfi, abbia acceso i riflettori su quelli che, secondo il club, sarebbero stati i diversi torti arbitrali subiti da inizio stagione. [...]

"Dicembre ci dirà chi siamo e cosa vuole fare la Roma, siamo i primi a doverci dare questo genere di risposte. La classifica è lo stato attuale delle squadre, ora lottiamo per uscire dalla parte bassa e i miei sono giocatori abituati a stare dall'altra". [...] Non cavalca la polemica arbitrale sollevata da Ghisolfi: "Se facessimo un'intervista alle squadre di Serie A tutte si lamenterebbero - ha spiegato Ranieri - Ma la cosa più difficile nel calcio italiano è fare l'arbitro. Bisogna rispettarli. Poi è giusto ogni tanto lamentarsi, ma sempre rispettandoli perché sono persone come noi". [...] "Ho avuto pochi giorni per una settimana tipo, oggi hanno spinto e stanno entrando nelle mie idee - ha concluso -, ma non è facile quando cambi quattro allenatori con filosofie diverse in un anno". [...]

