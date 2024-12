Derby: prezzi a picco

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Al 5 gennaio manca poco meno di un mese, ma la data è già cerchiata in rosso fin da quando è stato stilato il calendario di Serie A. [...] La Roma ha dato il via alla prima fase di vendita dei biglietti, nella finestra temporale compresa fra il 10 dicembre e il 16 dicembre. Giorni che saranno dedicati appunto all'acquisto di un tagliando per chi dovrà lasciare il proprio posto abituale alla tifoseria avversaria. [...] Per la prima volta i possessori del "Pack 4 partite" avranno accesso ad una prevendita con prezzo riservato. E proprio i costi rappresentano la novità più interessante, con sensibili riduzioni in tutti i settori. Per la gara vinta lo scorso 6 aprile grazie al gol di Mancini, gli abbonati romanisti di Curva Nord avevano accesso all'acquisto di biglietti dai 70 euro in su. [...] Anche se con qualche mese di distanza, sono dunque state accolte le rimostranze di chi si era visto aumentare i costi in maniera esponenziale da un anno all'altro per la partita più attesa. [...] A partire da venerdì 13 e fino al 20, ci sarà una fase di vendita dedicata agli abbonati Plus e Classic Extra, che potranno usufruire di un prezzo dedicato per l'acquisto di biglietti extra anche in settori diversi. [...] Il derby è già cominciato. [...]

