De Rossi: "Un errore restare a Roma. Ma non ho rimpianti"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Intervistato da calciatori illustri come Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright, Daniele De Rossi è tornato a parlare in un episodio della serie "The Overlap". L'ex allenatore della Roma, ha sottolineato l'importanza di essere romano e giocare nel club che si ama: "Tutto parte dall'amore dei tifosi per il club. Non si tratta solo di me, Totti e Giannini, ci sono tanti altri giocatori. Questo è un sogno, un bambino romano cresce sognando di giocare nella Roma". De Rossi ha poi parlato anche della sua esperienza: "Se cresci nella Capitale cresci volendo giocare con i giallorossi. Qualche volta succede, come accaduto a me, e allora devi fare una scelta: se sei abbastanza fortunato, puoi decidere se andare in un club migliore o restare qui. Io ho preso la mia decisione: calcisticamente è stata sbagliata, ma per me è andata bene così. Non ho rimpianti". [...]