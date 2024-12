Danilo porta Raspadori: scambio funzionale

Giacomo Raspadori piace molto a due persone che all'interno della Juventus contano: Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. L'attaccante del Napoli, con Conte non trova spazio, soprattutto perché gli Azzurri sono impegnati su un solo fronte. [...] In un'intervista recente ha detto di voler dimostrare il suo valore godendo di un minutaggio superiore e il club bianconero non lo perde d'occhio. [...] Ma, al momento, alla Juventus mancano i soldi per poter pagare il cartellino del calciatore e, allo stesso tempo, il Napoli non vorrebbe andare a potenziare una diretta concorrente per la Champions League. Ma ecco che i bianconeri potrebbero arrivare ad un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di una pedina che a Conte piace: Danilo. Ci sono già stati contatti tra l'entourage del difensore brasiliano e il club partenopeo. [...] Raspadori, però, fa gola a molti e a gennaio potrebbe inserirsi anche la Roma, soprattutto in vista di una possibile cessione di Dybala al Galatasaray.

(Tuttosport)