Da gara scudetto a scontro salvezza: con gli emiliani è sempre speciale

Quasi 24 anni fa Roma-Parma regalava il terzo scudetto, mentre oggi è uno scontro salvezza. Il 17 giugno 2001 resta impresso nella mente dei romanisti. L'esultanza di Totti, la paura per l'invasione di campo prima della fine della partita e la gioia di Franco Sensi. [...] Nel 2004 Totti con una doppietta al Parma realizza i gol numero 107 e 108 in maglia giallorossa superando Pruzzo (106). Quel pomeriggio Francesco diventa il miglior marcatore della Roma in Serie A. [...] Ranieri ha affrontato due volte il Parma allo Stadio Olimpico (29 in totale, la seconda squadra più affrontata in carriera). Nel 2009 la vittoria per 2-0 ha permesso alla squadra di raggiungere i crociati al quarto posto e ha dato lo sprint per la rincorsa all'Inter, interrotta solamente con la sconfitta contro la Sampdoria. Dieci anni dopo ha vissuto una serata ricca di romanismo. Il 26 maggio 2019 si chiude il suo secondo ciclo a Trigoria e De Rossi saluta la Roma. [...] La Roma non perde in casa col Parma dal 1997. Servono i tre punti per ritrovare un po' di serenità sotto Natale.

(Il Messaggero)