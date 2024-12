Da 46 anni non partiva così male. Peggio solo nel '51 quando finì in B

Atalanta batte Roma 2-0,14a giornata, giallorossi vicini alla zona B. Un film già visto: la differenza è che il 14 gennaio 1979 si giocò a Bergamo, con tanta neve ai bordi del campo, e la deviazione di Santarini sull'1-0 di Marocchino fu lievissima (ma venne dato autogol), non decisiva come quella di Celik sul tiro di De Roon. (...) Da 46 campionati la Roma non partiva così male, quell'anno si salvò all'ultima giornata. In serie A ha fatto peggio solo nel 1950-51: 2 successi, 4 pareggi e 8 sconfitte (oggi varrebbero 10 punti) nelle prime 14 partite di una stagione conclusa con l'unica retrocessione in B.

(corsera)