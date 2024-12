Crocevia capitano

IL TEMPO (L. PES) - Pellegrini al bivio. Dopo tre panchine di fila il capitano giallorosso spera nell'occasione per provare a rilanciarsi. Domani all'Olimpico arriva il Braga, gara decisiva per continuare a sperare di qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League. [...] Il rapporto del numero 7 con la tifoseria non è mai stato idilliaco ma, negli ultimi mesi ha preso una piega andata oltre il dissenso. Il contratto in scadenza tra diciotto mesi, inoltre, suggerisce delle scelte imminenti sulle prossime mosse del club. Per questo la gestione delle ultime settimane non fa altro che alimentare voci e dubbi. [...] Chissà se oggi Ranieri darà risposta in conferenza stampa, intanto il tecnico sta scegliendo l'11 che affronterà i portoghesi. Nessuno stravolgimento rispetto al Lecce, cambi mirati per far rifiatare chi ha speso di più. Hummels e Dybala sono i primi nomi che potrebbero essere esclusi. [...] Hermoso e Soulé sono, invece, le prime alternative di ruolo. [...] Pronta una nuova chance per Saud che contro il Lecce ha fatto vedere buone cose e può giocare dall'inizio visto l'acciacco di Celik. Ancora fuori Bryan Cristante. C'è Pisilli che scalpita in mezzo al campo ma Paredes e Koné potrebbero ripartire dall'inizio. [...]