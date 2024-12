Cristante verso l'addio

Uno dei senatori che sembra aver già metabolizzato l'idea di lasciare la Capitale è Bryan Cristante. Da un mese è lontano dal campo per l'infortunio alla caviglia rimediato contro l'Atalanta, il centrocampista è scivolato nelle gerarchie in mediana. Dopo il tentativo di cessione abortito in estate, gennaio potrebbe essere il momento dell'addio. Al momento non sono arrivati segnali concreti da squadre interessate, ma i colloqui con l'agente Riso delle scorse settimane potrebbero agevolare la sua partenza.

(Il Tempo)