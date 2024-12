Cristante se parte Raspadori

Tutti vogliono Raspadori. E Conte ha iniziato ad aprire dopo il veto durato fino a Natale. [...] Raspadori è un tesoretto da 25 milioni, ma se va via serve uno al suo livello. Facile? No. Pellegrini e Cristante sono le due opzioni che la Roma mette sul tavolo. Ma Pellegrini ha uno stipendio da 6 milioni di euro, praticamente l'ingaggio di Lukaku. E il Napoli non intende sforare sul tuo tetto di stipendio [...] Aurelio Da Los Angeles frena sulle spese folli della sessione invernale: via libera agli scambi, ma il monte ingaggi da 85 milioni non si tocca. [...]

(il Mattino)